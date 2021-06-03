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Конфлікт на ринку “Столичний”: постраждало три працівника поліції, відкрито два провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні під час конфлікту на території ринку “Столичний”, що на Софіївській Борщагівці у Києві, постраждало троє правоохоронців. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, відкрито два провадження, передає УНН.

Конфлікт на ринку “Столичний”: постраждало три працівника поліції, відкрито два провадження

Деталі

Близько 4 ранку на спецлінію поліції почали надходити повідомлення про захоплення ринку невідомими особами та вчинення хуліганських дій. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, наряди реагування патрульної поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, а також поліція діалогу.

Цитата

“Після застосування петард у адмінбудівлі приміщення було заблоковане правоохоронцями, там відбувались слідчі дії, працювали вибухотехніки, спецпризначенці. Правоохоронцям вдалося запобігти фізичній сутичці між учасниками конфлікту, в той же час постраждали три працівники поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України”, — повідомив Нєбитов.

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За даними поліції, окремі провокації зі сторони учасників конфлікту були, але вони вчасно та професійно врегульовані поліцією діалогу. Після проведення слідчих заходів буде надана правова оцінка діям усіх учасників конфлікту.

“Вже тривалий час відбувається спір між суб’єктами господарювання щодо власності на цю адміністративну будівлю. Поліція Київської області не втручається в комерційний процес або в судовий спір, ми лише попереджаємо вчинення хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень. На будь-які фізичні спроби захопити адмінбудівлю, або нанести тілесні ушкодження, поліція реагуватиме, винні будуть притягатися до відповідальності”, — зазначив очільник поліції Київщини.

Поліція Київщини знаходилась на території ринку “Столичний” виключно для забезпечення публічної безпеки та охорони правопорядку. Якщо у будь-якої із сторін виникне умисел вчинити хуліганські дії, вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Наразі поліція продовжує забезпечувати публічний порядок та сприяє врегулюванню конфлікту між суб’єктами господарювання, якими для забезпечення безпеки і порядку було прийнято рішення про залучення поліції охорони.

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