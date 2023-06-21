Конференция по восстановлению: Зеленский рассказал о пакетах финансовой поддержки от партнеров для Украины

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"Первые важные новости с конференции #URC2023 в Лондоне. Риши Сунак объявил новый пакет финансовой поддержки для Украины размером $3 млрд. Урсула фон дер Ляйен предложила новый финансовый инструмент для поддержки восстановления объемом €50 млрд. Энтони Блинкен объявил новый пакет помощи на $1,3 млрд для энергетических и инфраструктурных нужд. Восстановление Украины станет более предсказуемым благодаря единству и солидарности мира. Спасибо всем нашим партнерам за поддержку!", - отметил Зеленский.

Напомним

Великобритания совместно с Украиной проводит с 21 по 22 июня в Лондоне международную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2023).

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