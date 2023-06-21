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У Лондоні стартує конференція з відновлення: що очікується

Київ • УНН

 • 1003778 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Велика Британія спільно з Україною проведуть у Лондоні 21-22 червня міжнародну Конференцію з питань відновлення України (URC 2023), передає УНН.

У Лондоні стартує конференція з відновлення: що очікується

Деталі

Конференція з питань відновлення України стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.

Як зауважують організатори, після Лугано міжнародне співтовариство надавало значну надзвичайну допомогу Україні. Але масштаб потреб щодо стабілізації та відновлення, яких Україна потребує після російських атак, вимагає більш широкої мобілізації держав та приватного сектору. Україна вже запропонувала ініціативи для подальшого руху у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, попри обставини війни.

URC 2023, як зазначають організатори, буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни, у тому числі шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та фінансування участі приватного сектору в процесі відновлення.

Уряд України, як очікується, представить оновлену інформацію про прогрес у виконанні Плану відновлення та розвитку, включно з прогресом у впровадженні реформ. Заплановано представлення оцінки поточної безпекової ситуації, окреслення бачення майбутньої післявоєнної економіки та можливостей для учасників конференції підтримати відновлення.

Очікується широка участь міжнародної спільноти, міжнародних фінансових установ, приватного сектору та громадянського суспільства для мобілізації підтримки України, особливо нагальних потреб.

А саме - лідери та представники понад 60 країн, повідомляють британські ЗМІ. Серед високопоставлених гостей, очікуваних на зустрічі, за даними AFP, - держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. Серед делегатів також очікуються керівники індустрії великих транснаціональних компаній і корпорацій.

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, підключатиметься по відеозв’язку. Виступить і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Днями він називав метою конференції - мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно.

Під час конференції, зі слів Шмигаля, зосередяться на трьох основних аспектах:

  • Перший - швидке відновлення. Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла.
  • Другий - залучення приватних інвестицій. Презентують найперспективніші напрямки для інвестування.
  • Третій аспект - регіони. Є прагнення активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартувало, уряд хоче, аби їх було набагато більше.

ЄС надасть Україні до 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.) допомоги на кілька років, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні саміту, тоді як британський прем’єр-міністр Ріші Сунак збирається оприлюднити великий пакет, включаючи 3 мільярди доларів додаткових гарантій для розблокування кредитів Світового банку, повідомляє його офіс. Очікується, що Франція оголосить про фінансування допомоги у відбудові "критично важливої ​​цивільної інфраструктури", за словами дипломатичного джерела AFP.

Доповнення

Денис Шмигаль на конференції в Лугано заявляв, що План відновлення України внаслідок російської агресії вже тоді оцінювався у 750 млрд доларів.

Світовий банк оцінює потреби України на відновлення у 411 млрд доларів.

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