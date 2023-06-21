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В Лондоне стартует конференция по восстановлению: что ожидается

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Великобритания совместно с Украиной проведут в Лондоне 21-22 июня международную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает УНН.

В Лондоне стартует конференция по восстановлению: что ожидается

Детали

Конференция по вопросам восстановления Украины станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последнее из которых было проведено Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.

Как отмечают организаторы, после Лугано международное сообщество оказывало значительную чрезвычайную помощь Украине. Но масштаб потребностей по стабилизации и восстановлению, в которых Украина нуждается после российских атак, требует более широкой мобилизации государств и частного сектора. Украина уже предложила инициативы для дальнейшего движения в восстановлении в соответствии с этими принципами и обязательствами, несмотря на обстоятельства войны.

URC 2023, как отмечают организаторы, будет сосредоточена на мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации Украины и дальнейшего процесса восстановления от последствий войны, в том числе путем экстренной помощи для неотложных нужд и финансирования участия частного сектора в процессе восстановления.

Правительство Украины, как ожидается, представит обновленную информацию о прогрессе в выполнении Плана восстановления и развития, включая прогресс во внедрении реформ. Запланировано представление оценки текущей ситуации с безопасностью, очерчение видения будущей послевоенной экономики и возможностей для участников конференции поддержать восстановление.

Ожидается широкое участие международного сообщества, международных финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества для мобилизации поддержки Украины, особенно насущных потребностей.

А именно - лидеры и представители более 60 стран, сообщают британские СМИ. Среди высокопоставленных гостей, ожидаемых на встрече, по данным AFP, - госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Среди делегатов также ожидаются руководители индустрии крупных транснациональных компаний и корпораций.

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, будет подключаться по видеосвязи. Выступит и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На днях он называл целью конференции - мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать вовремя и ритмично.

Во время конференции, по словам Шмыгаля, сосредоточатся на трех основных аспектах:

  • Первый - быстрое восстановление. Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья.
  • Второй - привлечение частных инвестиций. Презентуют самые перспективные направления для инвестирования.
  • Третий аспект - регионы. Есть стремление активизировать горизонтальные связи между украинскими громадами и международными партнерами для реализации проектов восстановления. Более 200 проектов уже стартовало, правительство хочет, чтобы их было гораздо больше.

ЕС предоставит Украине до 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.) помощи на несколько лет, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита, тогда как британский премьер-министр Риши Сунак собирается обнародовать большой пакет, включая 3 миллиарда долларов дополнительных гарантий для разблокирования кредитов Всемирного банка, сообщает его офис. Ожидается, что Франция объявит о финансировании помощи в восстановлении "критически важной гражданской инфраструктуры", по словам дипломатического источника AFP.

Дополнение

Денис Шмигаль на конференции в Лугано заявлял, что План восстановления Украины в результате российской агрессии уже тогда оценивался в 750 млрд долларов.

Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление в 411 млрд долларов.

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