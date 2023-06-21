В Лондоне стартует конференция по восстановлению: что ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Великобритания совместно с Украиной проведут в Лондоне 21-22 июня международную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает УНН.
Детали
Конференция по вопросам восстановления Украины станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последнее из которых было проведено Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.
Как отмечают организаторы, после Лугано международное сообщество оказывало значительную чрезвычайную помощь Украине. Но масштаб потребностей по стабилизации и восстановлению, в которых Украина нуждается после российских атак, требует более широкой мобилизации государств и частного сектора. Украина уже предложила инициативы для дальнейшего движения в восстановлении в соответствии с этими принципами и обязательствами, несмотря на обстоятельства войны.
URC 2023, как отмечают организаторы, будет сосредоточена на мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации Украины и дальнейшего процесса восстановления от последствий войны, в том числе путем экстренной помощи для неотложных нужд и финансирования участия частного сектора в процессе восстановления.
Правительство Украины, как ожидается, представит обновленную информацию о прогрессе в выполнении Плана восстановления и развития, включая прогресс во внедрении реформ. Запланировано представление оценки текущей ситуации с безопасностью, очерчение видения будущей послевоенной экономики и возможностей для участников конференции поддержать восстановление.
Ожидается широкое участие международного сообщества, международных финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества для мобилизации поддержки Украины, особенно насущных потребностей.
А именно - лидеры и представители более 60 стран, сообщают британские СМИ. Среди высокопоставленных гостей, ожидаемых на встрече, по данным AFP, - госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Среди делегатов также ожидаются руководители индустрии крупных транснациональных компаний и корпораций.
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, будет подключаться по видеосвязи. Выступит и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
На днях он называл целью конференции - мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать вовремя и ритмично.
Во время конференции, по словам Шмыгаля, сосредоточатся на трех основных аспектах:
-
- Первый - быстрое восстановление. Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья.
-
- Второй - привлечение частных инвестиций. Презентуют самые перспективные направления для инвестирования.
-
- Третий аспект - регионы. Есть стремление активизировать горизонтальные связи между украинскими громадами и международными партнерами для реализации проектов восстановления. Более 200 проектов уже стартовало, правительство хочет, чтобы их было гораздо больше.
-
ЕС предоставит Украине до 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.) помощи на несколько лет, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита, тогда как британский премьер-министр Риши Сунак собирается обнародовать большой пакет, включая 3 миллиарда долларов дополнительных гарантий для разблокирования кредитов Всемирного банка, сообщает его офис. Ожидается, что Франция объявит о финансировании помощи в восстановлении "критически важной гражданской инфраструктуры", по словам дипломатического источника AFP.
Дополнение
Денис Шмигаль на конференции в Лугано заявлял, что План восстановления Украины в результате российской агрессии уже тогда оценивался в 750 млрд долларов.
Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление в 411 млрд долларов.