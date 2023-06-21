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Конференція з відновлення: Зеленський розповів про пакети фінансової підтримки від партнерів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився першими важливим новинами з міжнародної Конференції з питань відновлення України. А саме про фінансову допомогу для України від трьох країн-партнерів. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Twitter Зеленського.

Конференція з відновлення: Зеленський розповів про пакети фінансової підтримки від партнерів для України

Цитата

"Перші важливі новини з конференції #URC2023 у Лондоні. Ріші Сунак оголосив новий пакет фінансової підтримки для України розміром $3 млрд. Урсула фон дер Ляєн запропонувала новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови обсягом €50 млрд. Ентоні Блінкен оголосив новий пакет допомоги на $1,3 млрд для енергетичних та інфраструктурних потреб. Відбудова України стане більш передбачуваною завдяки єдності й солідарності світу. Дякуємо всім нашим партнерам за підтримку!", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Велика Британія спільно з Україною проводить з 21 по 22 червня у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України (URC 2023).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів

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