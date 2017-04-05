Конференция доноров для Сирии проходит в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Представители 70 стран и международных организаций принимают участие в международной конференции доноров для Сирии, которая проходит в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На конференции решается вопрос о гарантировании выделения средств для поддержки миллионов сирийских беженцев.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что брюссельская конференция должна показать сирийцам, что “о них заботятся и готовы их поддерживать”.
Она также отметила, что всего с начала сирийского конфликта погибло не менее 300 тысяч человек.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин направит на нужды жертв гражданской войны в Сирии еще 1,17 млрд евро.
Как отмечается в сообщении, ранее ООН заявила, что средства, обещанные на аналогичной конференции в 2016 году в Лондоне, в этом году почти не поступали, что существенно ограничивает поддержку почти пяти миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории соседних с Сирией стран.
Участники конференции также обсудили недавние атаки с возможным использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Как сообщал УНН, в результате этих атак погибли как минимум 72 человека.