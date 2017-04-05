Конференція донорів для Сирії проходить у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Представники 70 країн та міжнародних організацій беруть участь у міжнародній конференції донорів для Сирії, яка відбувається в Брюсселі, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
На конференції вирішується питання про гарантування виділення коштів для підтримки мільйонів сирійських біженців.
Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні наголосила, що брюссельська конференція має показати сирійцям, що “про них піклуються та готові їх підтримувати”.
Вона також відзначила, що загалом від початку сирійського конфлікту загинули не менше 300 тисяч людей.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Берлін направить на потреби жертв громадянської війни в Сирії ще 1,17 млрд євро.
Як відзначається в повідомленні, раніше ООН заявила, що кошти, обіцяні на аналогічній конференції в Лондоні у 2016 році, цього року майже не надходили, що суттєво обмежує підтримку майже п’яти мільйонів сирійських біженців, які нині перебувають на території сусідніх із Сирією країн.
Учасники конференції також обговорили нещодавні атаки з можливим використанням хімічної зброї у сирійській провінції Ідліб.
Як повідомляв УНН, унаслідок цих атак загинули щонайменше 72 людини.