Кондитерские изделия из муки подорожают - эксперт

"Цены на муку, так же как и на хлеб, вырастут значительно более быстрыми темпами, чем инфляция, и до конца (2019 - ред.) мука подорожает на 15% при том, что инфляция составит, скорее всего, меньше 9%. Поэтому кондитерские изделия из муки также подорожают", - сказал Дорошенко.

Однако, по его словам, шоколадные сладости не должны подняться в цене.

"Если брать конфеты, в состав которых входят какао бобы, то определяющее влияние имеют импортируемые компоненты, которые закупаются в евро, долларах, других валютах. Поэтому пока гривна стабильна, цены расти не будут", - отметил Дорошенко.

Напомним, под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья продолжила дорожать мука.