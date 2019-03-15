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Кондитерські вироби із борошна подорожчають - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Вартість кондитерських виробів із борошна зросте. А от на шоколадні цукерки ціни не підвищаться. Про це у коментарі УНН повідомив голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Кондитерські вироби із борошна подорожчають - експерт

“Ціни на борошно, так само як і на хліб, зростуть значно швидшими темпами, ніж інфляція, і до кінця (2019 року — ред.) борошно подорожчає на 15% при тому, що інфляція становитиме, скоріш за все, менше 9%. Тому кондитерські вироби з борошна також подорожчають”, — сказав Дорошенко.

Водночас, за його словами, шоколадні солодощі не повинні піднятися у вартості.

“Якщо брати цукерки, до складу яких входять какао боби, то тут визначальний вплив мають імпортовані складові, які закуповуються в євро, доларах, інших валютах. Тому поки гривня стабільна, ціни зростати не будуть”, — зазначив Дорошенко.

Нагадаємо, під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини продовжило дорожчати борошно.

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