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Кондитерская корпорация построила жилье для военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Актуальным для военнослужащих и членов их семей остается квартирный вопрос. Решить эту проблему помогает государству и украинский бизнес. Поэтому корпорация Roshen также присоединилась к этой инициативе. И уже первые обжитые дома радуют своих хозяев, передает УНН.

Корпорация Roshen построила и передала Главному квартирно-эксплуатационному управлению Вооруженных сил Украины уютный двухэтажный дом для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма в 2014 году.

В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 4 месяца и почти 1 миллион долларов.

"Roshen с первых дней агрессии против Украины, одним из первых отечественных предприятий включился в работу по поддержке украинских воинов и продолжает помогать и сейчас. Работа сфокусирована в разных направлениях - начиная с закупки предметов первой необходимости и к строительству жилья для военных. Этот дом был первым. По факту, построили его за 4 месяца, учитывая необходимость, нужно было уложиться в оптимальные сроки. Сейчас проект помощи армии продолжаем, и в этом году будет построен еще один такой дом", - говорит директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Каждая квартира укомплектована сантехникой, холодильником, стиральной, посудомоечной машиной и другим.

"К работе буквально несколько метров. Поэтому мы и дома почти постоянно, и одновременно для выполнения боевой задачи мы всегда на работе. Можем прийти домой отогреться, выполнить домашнее задание с детьми", - говорит военнослужащий Валерий.

Аналогичный дом корпорация Roshen построит в этом году в Калиновке, Винницкой области.

Компания Roshen неоднократно оказывала помощь военным, в частности в рамках благотворительного проекта Nodus корпорация Roshen позаботилась о том, чтобы тяжелораненые украинские бойцы получили полноценное и эффективное лечение и реабилитацию.

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