Кондитерська корпорація побудувала житло для військовослужбовців

Корпорація Roshen збудувала та передала Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Збройних сил України затишний двоповерховий будинок для сімей військовослужбовців, яких передислокували із Криму у 2014-му.

У будинку два під’їзди на 16 квартир загальною площею 1200 квадратних метрів. На будівництво знадобилося 4 місяці та майже 1 мільйон доларів.

“Roshen з перших днів агресії проти України, одним з перших вітчизняних підприємств включився в роботу з підтримки українських воїнів та продовжує допомагати і зараз. Робота спрямована в різних напрямках, починаючи із закупки предметів першої необхідності і до будівництва житла для військових. Цей будинок був першим. По-факту збудували його за 4 місяці, зважаючи на потребу потрібно було вкластись в оптимальні терміни. Зараз проект допомоги армії продовжуємо і в цьому році буде збудовано ще один такий будинок”, - каже директор з розвитку соціальних проектів корпорації Roshen Ірина Пономаренко.

Кожна квартира укомплектована сантехнікою, холодильником, пральною і посудомийною машиною та іншим.

“До роботи поруч буквально кілька метрів. Тому ми і вдома майже постійно й водночас для виконання бойового завдання ми завжди на роботі. Можемо прийти додому відігрітися, виконати домашнє завдання з дітьми”, - говорить військовослужбовець Валерій.

Аналогічний будинок корпорація Roshen збудує у цьому році в Калинівці, у Вінницькій області.

Компанія Roshen неодноразово надавала допомогу військовим, зокрема у рамках благодійного проекту Nodus корпорація Roshen подбала про те, щоб тяжкопоранені українські бійці одержали повноцінне і ефективне лікування та реабілітацію.