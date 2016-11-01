Коммунальщик "погорел" на взятке в Харькове

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15 марта, 19:03 • 114411 просмотра

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15 марта, 13:44 • 164395 просмотра

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Харькове правоохранители задержали специалиста коммунального предприятия "Харьковводоканал" во время получения 7 тысяч гривен за согласование технической документации на водоотведение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Так, правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом водоканала неправомерной выгоды и факт получения им части неправомерной выгоды. Деньги он требовал от гражданина за согласование технической документации на водоотведение.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 31 октября правоохранители задержали специалиста одного из отделов управления безопасности КП "Харьковводоканал" во время получения последней части взятки в служебном кабинете.

В настоящее время оперативники УЗЭ, УСБУ и следователи прокуратуры проводят санкционированный обыск в служебном кабинете и по месту жительства коммунальщика. Установлено, что 33-летний специалист-вымогатель получил от гражданина 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

За данное уголовное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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