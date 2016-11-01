Комунальник “погорів” на хабарі у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харкові правоохоронці затримали спеціаліста комунального підприємства “Харківводоканал” під час отримання 7 тисяч гривень за погодження технічної документації на водовідведення. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Так, правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем водоканалу неправомірної вигоди та факт одержання ним частини неправомірної вигоди. Гроші вимагав від громадянина за погодження технічної документації на водовідведення.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вчора, 31 жовтня правоохоронці затримали спеціаліста одного з відділів управління безпеки КП “Харківводоканал” під час одержання останньої частини хабара затримали у службовому кабінеті.
На даний час оперативники УЗЕ, УСБУ та слідчі прокуратури проводять санкціонований обшук у службовому кабінеті та за місцем мешкання комунальника. Встановлено, що 33-річний спеціаліст-здирник одержав від громадянина 7 тисяч гривень неправомірної вигоди.
За дане кримінальне правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.