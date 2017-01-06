Коммунальная техника будет расчищать от снега дороги в Кропивницком в течение всей ночи
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. Снегоочистительная техника работает на расчистке улиц областного центра в полном соответствии с заранее составленным планом и будет работать всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, сообщает УНН.
Согласно информации, на борьбу со снежными заносами в Кропивницком выехали 15 единиц техники. Шесть тракторов отвалами обеспечивают движение транспорта в центральной части города. Пять автомобилей ГСМ и четыре пескоразбрасыватели двигаются колоннами на лево- и правобережье с окраин к центру, одновременно расчищая снег и посыпая проезжую часть.
В общем кропивничаны прислушались к просьбе коммунальщиков, поэтому припаркованных автомобилей на обочинах магистралей немного, и коммунальная техника имеет возможность чистить дорогу по всей ширине.
Иногда коммунальщикам приходится отвлекаться, чтобы оказать помощь водителям грузовых фур, которые увязли на подъемах.