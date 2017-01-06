Комунальна техніка розчищатиме від снігу дороги у Кропивницькому впродовж усієї ночі

Згідно з інформацією, на боротьбу із сніговими заметами у Кропивницькому виїхали 15 одиниць техніки. Шість тракторів з відвалами забезпечують рух транспорту у центральній частині міста. П’ять автомобілів ПММ і чотири піскорозкидувачі рухаються колонами на ліво- і правобережжі з околиць до центру, одночасно відкидаючи сніг і посипаючи проїжджу частину.

Загалом кропивничани дослухалися до прохання комунальників, тож припаркованих автомобілів на узбіччях магістралей небагато, і комунальна техніка має можливість чистити дорогу по всій ширині.

Іноді комунальникам доводиться відволікатись, щоб надати допомогу водіям вантажних фур, які загрузли на підйомах.