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Компетентность НАБУ на уровне Лещенко в вопросах "Укрзализныци" - экс-глава НКРЭКУ прокомментировал закрытое дело "Роттердам+"

Киев • УНН

 • 20475 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк прокомментировал закрытие дела "Роттердам+" и оценил компетентность НАБУ, сообщает УНН.

Компетентность НАБУ на уровне Лещенко в вопросах "Укрзализныци" - экс-глава НКРЭКУ прокомментировал закрытое дело "Роттердам+"

Цитата:

"Оценку "компетентности" НАБУ уже дал Высший антикоррупционный суд, поддержав решение САП о закрытии дела. А также Интерпол - когда отменил запрос на розыск, представленный НАБУ с так называемыми "доказательствами".

То есть "компетентность" (НАБУ - ред.) на уровне господина Лещенко в вопросах Укрзализныци", - заявил экс-глава НКРЭКУ в комментарии УНН.

Напомним, 13 октября ВАКС оставил в силе постановление о закрытии дела "Роттердам+". По решению суда, Специализированная прокуратура законно и обоснованно закрыла это дело в мае 2021-го из-за отсутствия состава преступления.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более четырех лет. Досудебное расследование по делу вели детективы НАБУ. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.

Комментируя закрытие дела, Вовк не уточнил, будет ли просить компенсацию от государства за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Однако заявил, что сделать это будет сложно.

"Время, события и эмоции не вернешь, а потому получить компенсацию будет сложно", - подытожил Вовк.

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ВАКС оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна от обвинения в незаконных действиях, которые привели к нанесению ущерба государству на более 30 млн грн. Сам Омелян УНН сообщил, что считает дело НАБУ заказным, и рассказал о сомнительных экспертизах, на которых основывалось подозрение.

"Анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской сфере проводил сухопутный институт, моря вообще не видевший. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает", - уточнил Омелян.

О сомнительных экспертизах НАБУ заявил и мэр Одессы Геннадий Труханов. Оказалось, что и в его деле детективы прибегли к проведению спорных судебных экспертиз, на которых основывается подозрение. В частности, оценку недвижимости и земли для НАБУ делало частное ООО "Международная экспертно-правовая группа", которое вправе проводить астрологические и спиритические сеансы, но оценивать недвижимость не может.

Отметим, что указанная ООО "Международная экспертно-правовая группа" зарабатывает исключительно на государственных тендерах, а ее постоянные клиенты - НАБУ и Укрэнерго.

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