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Компетентність НАБУ на рівні Лещенка в питаннях "Укрзалізниці" – ексголова НКРЕКП прокоментував закриту справу "Роттердам+"

Київ • УНН

 • 20475 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк прокоментував закриття справи “Роттердам+” та оцінив компетентність НАБУ, повідомляє УНН.

Компетентність НАБУ на рівні Лещенка в питаннях "Укрзалізниці" – ексголова НКРЕКП прокоментував закриту справу "Роттердам+"

Цитата:

“Оцінку "компетентності“ НАБУ вже дав Вищий антикорупційний суд, підтримавши рішення САП про закриття справи. А також Інтерпол — коли скасував запит на розшук, поданий НАБУ з так званими "доказами“.

Тобто "компетентність“ (НАБУ — ред.) на рівні пана Лещенко в питаннях Укрзалізниці”, — заявив ексголова НКРЕКП в коментарі УНН.

Нагадаємо, 13 жовтня ВАКС залишив у силі постанову про закриття справи “Роттердам+”. За рішенням суду, Спеціалізована прокуратура законно і обґрунтовано закрила цю справу в травні 2021 року через відсутність складу злочину.

Розслідування справи “Роттердам+” тривало понад чотири роки. Досудове розслідування у справі вели детективи НАБУ. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі “Роттердам+” повідомили про підозру шістьом особам, зокрема й ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку.

Коментуючи закриття справи, Вовк не уточнив, чи буде просити компенсацію від держави за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Однак заявив, що зробити це буде складно.

“Час, події та емоції не повернеш, а тому отримати компенсацію буде складно”, — підсумував Вовк.

До теми

ВАКС виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна від обвинувачення у незаконних діях, які призвели до завдання збитків державі на понад 30 млн грн. Сам Омелян в коментарі УНН повідомив, що вважає справу НАБУ замовною, і розповів про сумнівні експертизи, на яких ґрунтувалася підозра.

“Аналіз бюджетного законодавства по моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз щодо морської галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка у підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — уточнив Омелян.

Про сумнівні експертизи НАБУ заявив і мер Одеси Генадій Труханов. Виявилося, що і в його справі детективи вдалися до проведення спірних судових експертиз, на яких грунтується підозра. Зокрема, оцінку нерухомості і землі для НАБУ робило приватне ТОВ “Міжнародна експертно-правова група”, яке вправі проводити астрологічні та спіритичні сеанси, але оцінювати нерухомість не може. 

Зауважимо, що вказана ТОВ “Міжнародна експертно-правова група” заробляє виключно на державних тендерах, а її постійні клієнти - НАБУ та Укренерго.

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