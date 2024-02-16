Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

С сегодняшнего дня работодатели, которые обустроили рабочее место для человека с инвалидностью, могут получить компенсацию от государства через Дію. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Для устранения барьеров на рабочем месте мы ввели в августе прошлого года программу компенсаций работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. ... Они могут приобрести для сотрудников с инвалидностью необходимые им мебель, оборудование, вспомогательные средства, а государство компенсирует их стоимость.... С начала запуска программы более 100 работодателей уже воспользовались такой возможностью и получили почти 7 млн грн компенсации от государства за обустройство рабочих мест отметила Юлия Свириденко.

Согласно условиям программы, работодатель может получить компенсацию за обустройство рабочего места за трудоустроенных людей с 1 группой инвалидности - до 106,5 тыс. грн, со 2 группой инвалидности - до 71 тыс. грн.

Чтобы получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью через портал Дія, работодателю необходимо:

авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП;

заполнить заявление: указать данные о лице с инвалидностью и обустроенное рабочее место;

прикрепить документы, которые подтверждают трудоустройство, покупку вспомогательных средств и справку медико-социальной экспертной комиссии, которая удостоверяет инвалидность сотрудника;

указать IBAN своего счета;

подписать заявление КЭПом.

Решение будет принято в течение 13 рабочих дней, в случае положительного - средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Также работодатель может получить компенсацию путем подачи заявления в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме.

Программа реализуется Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации, услугу предоставляет Государственная служба занятости.

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