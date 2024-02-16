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Компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю можна отримати через Дію

Компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю можна отримати через Дію

Київ • УНН

 • 34327 перегляди

Відтепер роботодавці можуть отримати державну компенсацію через портал "Дія" за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Від сьогодні роботодавці, які облаштували робоче місце для людини з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави через Дію. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Для усунення бар’єрів на робочому місці ми запровадили в серпні минулого року програму компенсацій роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. …  Вони можуть придбати для співробітників з інвалідністю необхідні їм меблі, обладнання, допоміжні засоби, а держава компенсує їх вартість…. Від початку запуску програми понад 100 роботодавців вже скористались такою можливістю та отримали майже 7 млн грн компенсації від держави за облаштування робочих місць

 зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до умов програми, роботодавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця за працевлаштованих  людей з 1 групою інвалідності — до 106,5 тис. грн, з 2 групою інвалідності — до 71 тис. грн.

Щоб отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю через портал Дія, роботодавцю необхідно:

  • авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;
  • заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
  • прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
  • вказати IBAN свого рахунку;
  • підписати заяву КЕПом.

Рішення буде ухвалене впродовж 13 робочих днів, в разі позитивного - кошти надійдуть на рахунок впродовж 5 робочих днів.

Також роботодавець може отримати компенсацію через подання заяви до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі.

Програма реалізується Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації, послугу надає Державна служба зайнятості.

В Україні збільшили компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО і ВПО з інвалідністю27.12.23, 21:59 • 60116 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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