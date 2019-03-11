Компании из орбиты семейного бизнеса Рыбалки судятся за миллионные долги

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. ООО "Ай Пи Джи Юэй" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Чистая планета" 1,5 млн грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

В своем исковом заявлении "Ай Пи Джи Криспс Юэй" указывает, что предприятие "Чистая планета" должно уплатить Обществу 1 млн 552 тыс. грн задолженности, в соответствии с условиями договора о предоставлении маркетинговых услуг. Соответствующий договор был заключен в октябре 2018 года. Сначала компания "Ай Пи Джи Криспс Юэй" просила суд взыскать с Общества 982 тыс. грн, позже - увеличила свои исковые требования к сумме в 1 млн 552 тыс. грн.

Суд рассмотрел исковое заявление Общества и назначил дату подготовительного заседания на 13 февраля 2019 года.

По данным YouControl, ООО "Ай Пи Джи Юэй" было создано в июле 2017 года. Руководителем и учредителем предприятия является лицо по имени Бабай Андрей Вячеславович.

Ранее Общество называлось "Старт-Ап" и занималось оптовой торговлей текстильными товарами. В сентябре 2017 года Общество изменило вид деятельности на "переработку и консервирование овощей и фруктов". В том же месяце Общество изменило название на "Ай Пи Джи Сидз Продакшн", а в октябре - "Ай Пи Джи Юэй". Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

Добавим, что согласно постановлению Печерского райсуда, ООО "Чистая планета", как и ООО "Снек экпорт" (принадлежит Виктору Рыбалке - ред.) входили в состав снековой компании S.Group, которую связывали с семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Вместе с тем, по данным СМИ, в мае 2018 года S.Group изменила название на "Ай Пи Джи"(IPG).

Ранее УНН сообщал, что в течение последних 12 месяцев ООО "Чистая планета" осуществило около 25 операций с оффшорными юрисдикциями.

Напомним, накануне адвокаты радикала Рыбалки потребовали от журналистов опровержения новостей о подозрении их клиента в госизмене.

Украинские Национальные Новости

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