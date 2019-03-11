Компанії з орбіти сімейного бізнесу Рибалки судяться за мільйонні борги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. ТОВ "Ай Пі Джі Юей" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ "Чиста планета" 1,5 млн грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
У своїй позовній заяві “Ай Пі Джі Кріспс Юей” вказує, що підприємство “Чиста планета” має сплатити Товариству 1 млн 552 тис. грн заборгованості, відповідно до умов договору про надання маркетингових послуг. Відповідний договір був укладений у жовтні 2018 року. Спочатку компанія “Ай Пі Джі Кріспс Юей” просила суд стягнути із Товариства 982 тис. грн, пізніше — збільшила свої позовні вимоги до суми у 1 млн 552 тис. грн.
Суд розглянув позовну заяву Товариства та призначив дату підготовчого засідання на 13 лютого 2019 року.
За даними YouControl, ТОВ “Ай Пі Джі Юей” було створене у липні 2017 року. Керівником та засновником підприємства є особа на ім’я Бабай Андрій В’ячеславович.
Раніше Товариство мало назву “Старт-Ап” та займалося оптовою торгівлею текстильними товарами. У вересні 2017 року Товариство змінило вид діяльності на “переробку та консервування овочів та фруктів”. Того ж місяця Товариство змінило назву на “Ай Пі Джі Сідз Продакшн”, а у жовтні — на “Ай Пі Джі Юей”. Про це свідчать дані порталу Opendatabot.
Додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду, ТОВ “Чиста планета”, як і ТОВ “Снек екпорт” (належить Віктору Рибалці — ред.) входили до складу снекової корпорації S.Group, яку пов’язували із родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Разом з тим, за даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на Ай Пі Джі" (IPG).
Раніше УНН повідомляв, що протягом останніх 12 місяців ТОВ “Чиста планета” здійснило близько 25 операцій з офшорними юрисдикціями.
Нагадаємо, напередодні адвокати радикала Рибалки зажадали від журналістів спростування новин про підозру їхнього клієнта у держзраді.