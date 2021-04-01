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Компания, которая относится к сфере влияния председателя Хмельницкой ОГА, регулярно выигрывает тендеры на организацию отдыха детей - расследование

Компания, которая относится к сфере влияния председателя Хмельницкой ОГА, регулярно выигрывает тендеры на организацию отдыха детей - расследование

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. ООО "Лада-Камис", которая связана с семейным бизнесом нынешнего главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия, с завидной регулярностью побеждает в государственных закупках по организации отдыха детей, хотя эта компания продавала автозапчасти. УНН разбирался в схемах семейного бизнеса братьев Гамаля и обнаружил интересные факты.

Перед назначением на должность председателя Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий подавал декларацию в качестве кандидата на должность по 2019 (26.11.2020, уточнена 31.11.2020, за этимссылкой . В главе 9 декларации (юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых субъект декларирования или члены его семьи) указано 4 юридических лица: ООО "Делиция" (код ЕГР 38307275), ООО "БАРС" (код ЕГР 30614652), ООО "ИНТЕРСИТИ АВТО" ( код ЕГР 37749793) и ООО "Делиция-Львов" (код ЕГР 42222858). Однако после назначения на должность председателя ОГА он вышел из состава собственников (контроллеров) всех вышеуказанных юридических лиц.

По данным государственных реестров, сегодня владельцем (участником) ООО "Делиция" и ООО "БАРС" является одно физическое лицо: Гамалий Андрей Вячеславович. Вероятно старший брат председателя ОГА, который является депутатом Каменец-Подольского городского совета. Предприятие ООО "ИНТЕРСИТИ АВТО" зарегистрировано на двух собственников (участников): вышеупомянутого Гамалий Андрея и Гамалия Вячеслава Сергеевича. Последний является отцом Сергея и Андрея. Последнее из четырех, ООО "Делиция-Львов", как отмечается в реестрах, было переоформлено на одного владельца - Пикуля Ростислав Валерьевич.

В общем братьев Гамалия связывают не только родственные связи но и совместный бизнес. Ведь есть и другие, кроме упомянутых, связанные компании. В целом речь идет о 18 компаний.

Как заявляют осведомленные источники, у каждого из братьев своя роль. По словам источника, младший брат обеспечивает политическое прикрытие и соглашения с бюджетными учреждениями, а старший собственно руководит бизнесом.

Одной из компаний, входящей в бизнес Гамалия является ООО "Лада-Камис", основанное еще в 1994 году сначала как ЗАО, а в 2009 году зарегистрировано уже как ООО. Интересно, что несколько лет в РФ действовало предприятие с аналогичным названием и аналогичным направлением деятельности - торговля автозапчастями. Сейчас российское предприятие ликвидировано.

Украинськка же "Лада-Камис" недавно сменила собственника: отныне конечным бенефициаром значится Александр Новицкий (вероятно родственник директора компании Юлии Новицкий), хотя им был Андрей Гамалий.

Расширила компания и спектр услуг, добавив к нему предоставления в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества и деятельности гостиниц и подобных средств временного размещения.

Начиная с 2017 года "Лада-Камис" участвовала в 115 государственных тендерах, из которых в 75 стала победителем на общую сумму 11440000 грн. Подписано 71 договор на сумму 10130000 гривен. Предметом практически всех закупок были услуги по организации оздоровления и отдыха детей по путевкам, которые оплачивались за счет бюджетных средств.
Из информации о лоте участника в системе государственных закупок Prozorro мы узнали, что в июне 2017 ООО "Лада-Камис" впервые выиграла тендер на предоставление услуг по оздоровлению детей льготных категорий. К тому времени победителем подавляющего большинства аналогичных тендеров было ООО "Пансионат по лечению" АИФА ". Однако затем эта компания неожиданно исчезает из перечня победителей. Мы не беремся утверждать, что именно стало основанием смены поставщика услуг. Но начиная с августа 2019 года, то есть с момента попадания Сергея Гамалия к политической орбиты, ООО "Лада-Камис" стала выигрывать тендера довольно регулярно. Основными покупателями услуг ООО "Лада-Камис" были учреждения именно Хмельницкой области.

Кроме того, ООО "Лада-Камис" становилось победителем тендеров по закупке услуг на оздоровление детей в Житомирской и Винницкой областях. О том, как выполняют взятые на себя обязательства принимать Гамалеи, свидетельствуют следующие данные. Согласно информации системы Prozorro, с 75 договоров, заключило семейное ООО "Лада-Камис", выполнено только 67%. Выяснять причины такого реализации взятых на себя обязательств имеют компетентные органы.

Стоит отметить, что ООО "Лада-Камис" испытывало достаточно частых изменений учредителей и других регистрационных параметров. Так, Андрей Гамалий формально вышел из состава учредителей ООО "Лада-Камис", хотя и оставил влияние на деятельность предприятия. В декларации, поданной в Назка 28.04.2017 по итогам 2016 года, он отразил возвращения 45.580,0 грн. из уставного капитала ООО "Лада-Камис".

Напомним, ранее сообщал, что глава Хмельницкой ОГА заподозрили в двойном гражданстве - журналисты считают, что у него есть гражданство Польши.

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