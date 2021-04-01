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Компанія, яка належить до сфери впливу голови Хмельницької ОДА, регулярно виграє тендери на організацію відпочинку дітей — розслідування

Компанія, яка належить до сфери впливу голови Хмельницької ОДА, регулярно виграє тендери на організацію відпочинку дітей — розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. ТОВ “Лада-Каміс”, яка пов’язана з родинним бізнесом нинішнього голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, із завидною регулярністю перемагає у державних закупівлях з організації відпочинку дітей, хоча раніше ця компанія продавала автозапчастини. УНН розбирався в схемах родинного бізнесу братів Гамалів та виявив цікаві факти.

Перед призначенням на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій подавав декларацію у якості кандидата на посаду за 2019 рік (26.11.2020, уточнена 31.11.2020, за цим посиланням. У розділі 9 декларації (юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї) вказано 4 юридичні особи: ТОВ “Деліция” (код ЄДР 38307275), ТОВ “БАРС” (код ЄДР 30614652), ТОВ “ІНТЕРСІТІ АВТО” (код ЄДР 37749793) та ТОВ “Деліция-Львів” (код ЄДР 42222858). Однак після призначення на посаду голови ОДА він вийшов зі складу власників (контролерів) усіх вищевказаних юридичних осіб.

За даними державних реєстрів, на сьогодні власником (учасником) ТОВ “Деліция” та ТОВ “БАРС” є одна фізична особа: Гамалій Андрій В’ячеславович. Ймовірно старший брат голови ОДА, який є депутатом Кам’янець-Подільської міської ради. Підприємство ТОВ “ІНТЕРСІТІ АВТО” зареєстроване на двох власників (учасників): вищезгаданого Гамалій Андрія та Гамалія В’ячеслава Сергійовича. Останній є батьком Сергія та Андрія. Останнє з чотирьох, ТОВ “Деліция-Львів”, як зазначається в реєстрах, було переоформлено на одного власника — Пікуля Ростислав Валерійовича.

Загалом братів Гамаліїв пов’язують не лише родинні зв’язки але й спільний бізнес. Адже є і інші, окрім згаданих, пов’язані компанії. Загалом мова йде про 18 компаній.

Як заявляють обізнані джерела, у кожного з братів своя роль. За словами джерела, молодший брат забезпечує політичне прикриття та угоди з бюджетними установами, а старший власне керує бізнесом.

Однією з компаній, що входить до бізнесу Гамаліїв є ТОВ “Лада-Каміс”, засноване ще 1994 року спочатку як ЗАТ, а у 2009 році зареєстроване вже як ТОВ. Цікаво, що декілька років в РФ діяло підприємство з аналогічною назвою та аналогічним напрямом діяльності — торгівля автозапчастинами. Наразі російське підприємство ліквідоване.

Українськка ж “Лада-Каміс” нещодавно змінила власника: відтепер кінцевим бенефіціаром значиться Олександр Новіцький (ймовірно родич директора компанії Юлії Новіцької), хоча раніше ним був Андрій Гамалій.

Розширила компанія і спектр послуг, додавши до нього надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Починаючи з 2017 року “Лада-Каміс” брала участь у 115 державних тендерах, з яких у 75 стала переможцем на загальну суму 11,44 млн грн. Підписано 71 договір на суму 10,13 млн гривен. Предметом практично усіх закупівель були послуги з організації оздоровлення та відпочинку дітей за путівками, які оплачувалися за рахунок бюджетних коштів.
З інформації про лот учасника в системі державних закупівель Prozorro ми дізналися, що в червні 2017 року ТОВ “Лада-Каміс” вперше виграла тендер на надання послуг з оздоровлення дітей пільгових категорій. До того часу переможцем переважної більшості аналогічних тендерів було ТОВ “Пансіонат з лікування “АІФА”. Однак потім ця компанія несподівано зникає з переліку переможців. Ми не беремося стверджувати, що саме стало підставою зміни постачальника послуг. Але починаючи з серпня 2019 року, тобто з моменту потрапляння Сергія Гамалія до політичної орбіти, ТОВ “Лада-Каміс” стала вигравати тендера доволі регулярно. Основними покупцями послуг ТОВ “Лада-Каміс” були бюджетні установи саме Хмельницької області.

Крім того, ТОВ “Лада-Каміс” ставало переможцем тендерів щодо закупівлі послуг на оздоровлення дітей в Житомирській та Винницькій областях. Про те, як виконують взяті на себе зобов’язання брати Гамалії, свідчать наступні дані. Згідно інформації системи Prozorro, із 75 договорів, які уклало родинне ТОВ “Лада-Каміс”, виконано лише 67%. З’ясовувати причини такої реалізації взятих на себе зобов’язань мають компетентні органи.

Варто відмітити, що ТОВ “Лада-Каміс” зазнавало досить частих змін засновників та інших реєстраційних параметрів. Так, Андрій Гамалій формально вийшов зі складу засновників ТОВ “Лада-Каміс”, хоч і залишив вплив на діяльність підприємства. У декларації, поданій до НАЗК 28.04.2017 за підсумками 2016 року, він відобразив повернення 45.580,0 грн. зі статутного капіталу ТОВ “Лада-Каміс”.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що голову Хмельницької ОДА запідозрили у подвійному громадянстві — журналісти вважають, що у нього є громадянство Польщі.

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