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У голови Хмельницької ОДА виявили громадянство Польщі

У голови Хмельницької ОДА виявили громадянство Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія, ймовірно, є громадянство Польщі. Опосередковано про це свідчить і задекларована ним нерухомість у цій країні, пише УНН.

Наразі в контексті розмов про можливість впровадження в Україні подвійного громадянства до проблеми наявності громадянства інших держав в українських чиновників прикута пильна увага. Журналісти стверджують, що подвійне громадянство є у Сергія Гамалія, і вже давно.

Опосередковано про це може свідчити і наявність у Гамалія нерухомості у Польщі. Гамалій задекларував дві квартири площею 57 і 36,7 квадратних метрів та будинок із земельною ділянкою площею 161,75 квадратів у Варшаві. Окрім того, в 2019 році в нового очільника області з'явився будинок у Туреччині вартістю 5,7 млн грн. Ці надбання були придбані, ймовірно, у результаті бізнес-діяльності, яка також пов’язана з Польщею.

Відкритим залишається питання, чому спецперевірка не виявила громадянства сусідньої країни, якщо воно є? Можна припустити, що перевірка, яка проводиться перед призначенням на посаду глави ОДА, не має такого завдання, як виявлення подвійного громадянства, або ж хтось впливовий міг допомогти приховати цей пункт біографії.

Журналісти видання вважають, що бізнес-знайомства допомогли Гамалію не лише потрапити до команди президента, після зміни влади, але й завести там впливових друзів. Видання стверджує, що Гамалій до того, як очолити область був "смотрящим" у Держпродспоживслужбі, а саме курував Одеський морпорт. Однак діяльність, з якою пов’язують Гамалія, привернула увагу НАБУ після скарг підприємців. У результаті було розпочато розслідування. А Гамалія, нібито саме тому, перевели на іншу ділянку роботи і врешті призначили головою Хмельницької ОДА.

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