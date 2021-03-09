У председателя Хмельницкой ОГА обнаружили гражданство Польши

Сейчас в контексте разговоров о возможности внедрения в Украине двойного гражданства к проблеме наличия гражданства других государств у украинских чиновников приковано пристальное внимание. Журналисты утверждают, что двойное гражданство есть у Сергея Гамалия, и уже давно.

Косвенно об этом может свидетельствовать и наличие у Гамалия недвижимости в Польше. Гамалий задекларировал две квартиры площадью 57 и 36,7 квадратных метров и дом с земельным участком площадью 161,75 квадратов в Варшаве. Кроме того, в 2019 году у нового главы области появился дом в Турции стоимостью 5,7 млн грн. Это было приобретено, вероятно, в результате бизнес-деятельности, которая также связана с Польшей.

Открытым остается вопрос, почему спецпроверка не выявила гражданства соседней страны, если оно есть? Можно предположить, что проверка, которая проводится перед назначением на должность главы ОГА, не имеет такой задачи, как выявление двойного гражданства, или же кто-то влиятельный мог помочь скрыть этот пункт биографии.

Журналисты издания считают, что бизнес-знакомства помогли Гамалию не только попасть в команду президента, после смены власти, но и завести там влиятельных друзей. Издание утверждает, что Гамалий до того, как возглавить область, был "смотрящим" в Госпродпотребслужбе, а именно курировал Одесский морпорт. Однако деятельность, с которой связывают Гамалия, привлекла внимание НАБУ после жалоб предпринимателей. В результате было начато расследование. А Гамалия, якобы именно потому, перевели на другой участок работы и в конце-концов назначили председателем Хмельницкой ОГА.