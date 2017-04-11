Компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Компания WOG планирует открывать кафе бренда WOG Cafe на остановках общественного транспорта в столице. Об этом журналистам сообщил директор по розничным продажам WOG Денис Кудин во время открытия нового WOG Cafe в аэропорту Жуляны, передает УНН.
По словам Д.Кудина, речь идет о небольших форматах соответствующих точек площадью 10-20 квадратных метров.
"Мы ведем переговоры об открытии точек WOG Cafe на остановках общественного транспорта в столице. Мы считаем, что Киев должен стать более современным. Для нас эталон - Литва, где работает разветвленная сеть R-kiosk", - рассказал он.
Кроме того, "ВОГ РИТЕЙЛ" изучает возможность открытия таких кафе в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).
"Мы надеемся, что WOG Cafe появится и в аэропорту "Борисполь". В настоящее время есть два главных препятствия - существующие арендаторы и бюрократическая составляющая", - отметил Д.Кудин
Напомним, как сообщал УНН, WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта.