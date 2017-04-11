Компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47992 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104273 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160339 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118267 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154619 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы

Компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы

Киев  •  УНН

 • 10159 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Компания WOG планирует открывать кафе бренда WOG Cafe на остановках общественного транспорта в столице. Об этом журналистам сообщил директор по розничным продажам WOG Денис Кудин во время открытия нового WOG Cafe в аэропорту Жуляны, передает УНН.

По словам Д.Кудина, речь идет о небольших форматах соответствующих точек площадью 10-20 квадратных метров.

"Мы ведем переговоры об открытии точек WOG Cafe на остановках общественного транспорта в столице. Мы считаем, что Киев должен стать более современным. Для нас эталон - Литва, где работает разветвленная сеть R-kiosk", - рассказал он.

Кроме того, "ВОГ РИТЕЙЛ" изучает возможность открытия таких кафе в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

"Мы надеемся, что WOG Cafe появится и в аэропорту "Борисполь". В настоящее время есть два главных препятствия - существующие арендаторы и бюрократическая составляющая", - отметил Д.Кудин

Напомним, как сообщал УНН, WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта.

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