Компанія WOG розвиватиме кав’ярний бізнес за прикладом Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Компанія WOG планує відкривати кав'ярні бренду WOG Cafe на зупинках громадського транспорту в столиці. Про це журналістам повідомив директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін під час відкриття нового WOG Cafe в аеропорту Жуляни, передає УНН.
За словами Д.Кудіна, мова іде про невеликі формати відповідних точок площею 10-20 метрів квадратних.
“Ми ведемо переговори про відкриття точок WOG Cafe на зупинках громадського транспорту в столиці. Ми вважаємо, що Київ повинен ставати більш сучасним. Для нас еталон — Литва, де працює розгалужена мережа R-kiosk”, - розповів він.
Крім того, “ВОГ РІТЕЙЛ” вивчає можливість відкриття таких кафе в міжнародному аеропорту “Бориспіль” (Київ).
“Ми маємо велику надію, що WOG Cafe з’явиться і в аеропорту "Бориспіль“. В даний час є дві головні перешкоди — існуючі орендарі і бюрократична складова”, — зазначив Д.Кудін
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG CAFE у “Жулянах” зможе одночасно обслуговувати близько сотні пасажирів аеропорту.