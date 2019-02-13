Компания-владелец дамбы в Бразилии заявила, что не была в курсе отчета о состоянии сооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Руководство бразильской горнодобывающей компании Vale не получало отчет, содержащий информацию о повышенной угрозе прорыва дамбы на юго-востоке страны. Об этом во вторник заявил финансовый директор компании Лусиано Сиани, сообщает агентство Reuters, передает УНН.
“Нет”, — ответил он на вопрос о том, видели ли топ-менеджеры Vale документ. “Было много разногласий по поводу рекомендации о передаче технических деталей старшим руководителям”, — приводит агентство его слова.
“Если механик и оператор обнаруживают проблему, они должны иметь возможность принимать незамедлительные решения на месте”, — считает он. “Если вы переведете это в иерархию компании, это может означать разницу между принятием оперативного решения” и не принятием такового, заявил Сиани.
Как сообщал УНН, бразильская горнодобывающая компания Vale знала о повышенной угрозе прорыва своей дамбы на юго-востоке страны еще в октябре 2018 года.