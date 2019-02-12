Прорив дамби в Бразилії: компанія-власник дізналася про ризики за місяці до трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Бразильська гірничодобувна компанія Vale знала про підвищену загрозу прориву своєї дамби на південному сході країни ще в жовтні 2018 року. Про це в понеділок з посиланням на внутрішні документи компанії повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Згідно зі звітом від 3 жовтня, ризик обвалення греблі в два рази перевищував максимально допустимий рівень відповідно до політики безпеки Vale. Дамбу помістили в категорію “особливої уваги” і планували вивести з експлуатації, відзначає агентство.
У документі також говориться, що обвал конструкції може привести до загибелі понад сто осіб і коштувати компанії 1,5 млрд доларів. Vale не стала коментувати ці дані у відповідь на запит Reuters. Чи була інформація про ризики доведена до керівництва, невідомо.
Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. За останніми даними, в результаті інциденту загинули 165 осіб. Ще 160 вважаються зниклими безвісти.