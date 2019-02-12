Прорыв дамбы в Бразилии: компания-владелец узнала о рисках за месяцы до трагедии

Согласно отчету от 3 октября, риск обрушения дамбы в два раза превышал максимально допустимый уровень в соответствии с политикой безопасности Vale. Дамбу поместили в категорию “особого внимания” и планировали вывести из эксплуатации, отмечает агентство.

В документе также говорится, что обвал конструкции может привести к гибели более ста человек и стоить компании 1,5 млрд долларов. Vale не стала комментировать эти данные в ответ на запрос Reuters. Была ли информация о рисках доведена до руководства, неизвестно.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. По последним данным, в результате инцидента погибли 165 человек. Еще 160 считаются пропавшими без вести.