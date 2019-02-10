Кількість загиблих через прорив дамби в Бразилії зросла до 165 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Кількість загиблих при прориві греблі в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії збільшилася до 165 осіб. Про це повідомляє портал UOL з посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс, де сталася трагедія, інформує УНН.
Раніше повідомлялося про 157 загиблих. Особи 156 жертв вже встановлені.
За останніми даними, число зниклих безвісти досягло 160 чоловік.
Прорив дамби на залізорудному руднику в штаті Мінас-Жерайс стався 25 січня. НП сталася на хвостосховищі — комплексі споруд, які призначені для зберігання відходів збагачення корисних копалин (саме вони називаються хвостами). Об’єкт належить бразильської корпорації Vale.
Як розповідали рятувальники, після руйнування греблі декілька десятків людей опинилися в пастці, яка утворилася в районах біля річки. Потоки води зруйнували кілька будинків.
Нагадуємо, через загибель футболістів влада перенесла півфінальну гру штату Ріо-де-Жанейро.