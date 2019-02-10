Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии возросло до 165 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65799 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87548 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131819 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131185 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130331 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125286 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии возросло до 165 человек

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии возросло до 165 человек

Киев  •  УНН

 • 11860 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Число погибших при прорыве плотины в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии увеличилось до 165 человек. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, передает УНН.

Ранее сообщалось о 157 погибших. Личности 156 жертв уже установлены.

По последним данным, число пропавших без вести достигло 160 человек.

Прорыв дамбы на железорудном руднике в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. ЧП случилось на хвостохранилище — комплексе сооружений, которые предназначены для хранения отходов обогащения полезных ископаемых (именно они называются хвостами). Объект принадлежит бразильской корпорации Vale.

Как рассказывали спасатели, после разрушения плотины несколько десятков человек оказались в ловушке, которая образовалась в районах у реки. Потоки воды разрушили несколько зданий

Напоминаем, из-за гибели футболистов власти перенесли полуфинальную игру штата Рио-де-Жанейро.

Украинские Национальные Новости

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