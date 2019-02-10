Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии возросло до 165 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Число погибших при прорыве плотины в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии увеличилось до 165 человек. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, передает УНН.
Ранее сообщалось о 157 погибших. Личности 156 жертв уже установлены.
По последним данным, число пропавших без вести достигло 160 человек.
Прорыв дамбы на железорудном руднике в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. ЧП случилось на хвостохранилище — комплексе сооружений, которые предназначены для хранения отходов обогащения полезных ископаемых (именно они называются хвостами). Объект принадлежит бразильской корпорации Vale.
Как рассказывали спасатели, после разрушения плотины несколько десятков человек оказались в ловушке, которая образовалась в районах у реки. Потоки воды разрушили несколько зданий
Напоминаем, из-за гибели футболистов власти перенесли полуфинальную игру штата Рио-де-Жанейро.