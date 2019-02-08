Через загибель футболістів влада перенесла півфінальну гру штату Ріо-де-Жанейро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Трагедія у Ріо-де-Жанейро призвела до відміни проведення одного із півфінальних матчів штату, повідомляє УНН з посиланням на "Agencia Brasil".
Влада Ріо-де-Жанейро оголосила триденний траур у зв'язку із загибеллю футболістів місцевого "Фламенго" в результаті пожежі в одному з корпусів тренувального центру клубу. Таким чином, матч "Фламенго" і "Флуміненсе", який мав пройти 9-го лютого – завтра не відбудеться.
"Я хочу висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих. Нехай Бог благословить вас", - прокоментував ситуацію губернатор Ріо-де-Жанейро Уілсон Вітцель.
Варто зазначити, що найближчим часом відбудеться зустріч президентів клубів і представників телерадіомовлення для визначення нової дати проведення гри між 5-кратним чемпіоном Бразилії "Фламенго" і "Флуміненсе".
Нагадаємо, що трагедія відбулася сьогодні зранку в результаті якої за останніми даними загинули шестеро футболістів від 14 до 17 років та чотири працівники бази клубу.