Из-за гибели футболистов власти перенесли полуфинальную игру штата Рио-де-Жанейро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Трагедия в Рио-де-Жанейро привела к отмене проведения одного из полуфинальных матчей штата, сообщает УНН со ссылкой на "Agencia Brasil".
Власти Рио-де-Жанейро объявили трехдневный траур в связи с гибелью футболистов местного "Фламенго" в результате пожара в одном из корпусов тренировочного центра клуба. Таким образом, матч "Фламенго" и "Флуминенсе", который должен пройти 9 февраля - отменен.
"Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших. Пусть Бог благословит вас", - прокомментировал ситуацию губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель.
Стоит отметить, что в ближайшее время состоится встреча президентов клубов и представителей телерадиовещания для определения новой даты проведения игры между 5-кратным чемпионом Бразилии "Фламенго" и "Флуминенсе".
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в результате которой по последним данным погибли шесть футболистов от 14 до 17 лет и четыре работника базы клуба.