У пожежі на базі бразильського ФК загинули 10 людей

Пожежа спалахнула на базі Ninho do Urubu, яка була розширена і відкрита лише два місяці тому.

На об'єкті є житлові будинки для гравців молодіжної команди.

"У той час там спали хлопці з молодіжної команди "Фламенго", - відзначили у пожежній службі.

Телеканал Globo повідомив, що серед загиблих були гравці молодіжної команди, хоча і не назвав своїх джерел.

"Фламенго", альма-матер таких гравців, як Зіко, Жуніор і Леонардо, є одним з найбільш підтримуваних клубів у Бразилії і відомий у всьому світі.

Нагадаємо, двоє людей загинули і десятки постраждали у результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі.