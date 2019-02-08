У пожежі на базі бразильського ФК загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Пожежа в центрі підготовки футбольного клубу "Фламенго" з Ріо-де-Жанейро у п'ятницю загинули 10 осіб і, як мінімум, троє інших отримали поранення, повідомили пожежники, передає УНН з посиланням на Reuters.
Пожежа спалахнула на базі Ninho do Urubu, яка була розширена і відкрита лише два місяці тому.
На об'єкті є житлові будинки для гравців молодіжної команди.
"У той час там спали хлопці з молодіжної команди "Фламенго", - відзначили у пожежній службі.
Телеканал Globo повідомив, що серед загиблих були гравці молодіжної команди, хоча і не назвав своїх джерел.
"Фламенго", альма-матер таких гравців, як Зіко, Жуніор і Леонардо, є одним з найбільш підтримуваних клубів у Бразилії і відомий у всьому світі.
Нагадаємо, двоє людей загинули і десятки постраждали у результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі.