При пожаре на базе бразильского ФК погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Пожар в центре подготовки футбольного клуба "Фламенго" из Рио-де-Жанейро в пятницу погибли 10 человек и, как минимум, трое других получили ранения, сообщили пожарные, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пожар вспыхнул на базе Ninho do Urubu, которая был расширена и открыта только два месяца назад.
На объекте есть жилые дома для игроков молодежной команды.
"В то время там спали ребята из молодежной команды "Фламенго", - отметили в пожарной службе.
Телеканал Globo сообщил, что среди погибших были игроки молодежной команды, хотя и не привел своих источников.
"Фламенго", альма-матер таких игроков, как Зико, Жуниор и Леонардо, является одним из наиболее поддерживаемых клубов в Бразилии и известен во всем мире.
Напомним, два человека погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе.