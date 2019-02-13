Компанія-власник дамби у Бразилії заявила, що не була в курсі звіту про стан споруди

“Ні”, — відповів він на питання про те, чи бачили топ-менеджери Vale документ. “Було багато розбіжностей з приводу рекомендації про передачу технічних деталей старшим керівникам”, — наводить агентство його слова.

“Якщо механік і оператор виявляють проблему, вони повинні мати можливість приймати негайні рішення на місці”, — вважає він. “Якщо ви перекладете це в ієрархію компанії, це може означати різницю між прийняттям оперативного вирішення” і не прийняттям такого, заявив Сіані.

Як повідомляв УНН, бразильська гірничодобувна компанія Vale знала про підвищену загрозу прориву своєї дамби на південному сході країни ще в жовтні 2018 року.