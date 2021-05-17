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Компания "ТЕДИС Украины" передала более тысячи антиковидних наборов в дома престарелых

Киев • УНН

 • 10106 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В рамках всеукраинского социального проекту поддержки государственных домов престарелых "Творим добро" компания "ТЕДИС Украина" реализовала третий этап, передав более тысячи индивидуальных антиковидних наборов до восьми гериатрических учреждений.

Компания "ТЕДИС Украины" передала более тысячи антиковидних наборов в дома престарелых

В набор вошли большие упаковки антибактериальных салфеток и масок, антисептические средства для рук (гель и аэрозоль), а также крем для рук. Такой набор получил каждый житель домов престарелых, поддержку которым оказывает компания "ТЕДИС Украина".

Как сообщалось ранее, социальный проект "Творим добро" компании "ТЕДИС Украина" охватывает семь областей Украины: Ивано-Франковске, Хмельницком, Львовскую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую и Донецке. Всего в опекаемых компанией "ТЕДИС Украины" гериатрических учреждениях проживает более тысячи человек, самому старшему из которых 102 года.

Этот проект реализуется в соответствии Глобальных целей устойчивого развития 2015-2030, определенных ООН, среди которых, в частности, "Преодоление бедности" (Цель 1) и "Крепкое здоровье". (Цель 3). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто в силу различных обстоятельств остался без семейной поддержки и живут в специальных гериатрических заведениях.

Проект "Творим добро" был отмечен в рейтинге "Лидеры устойчивого бизнеса" журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших ".
Напомним, что компания "ТЕДИС Украина" в партнерстве с "ЛигаБизнесИнформ" подготовили специальный проект "Наши летние. Как живут в спецучреждениях пожилые люди ". Ознакомиться с ним можно по ссылке .

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