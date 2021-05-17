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Компанія “ТЕДІС Україна” передала понад тисячу антиковідних наборів в будинки для людей похилого віку

Київ • УНН

 • 10106 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. В рамках всеукраїнського соціального проєкту підтримки державних будинків для людей похилого віку “Творімо добро” компанія “ТЕДІС Україна” реалізувала третій етап, передавши більше тисячі індивідуальних антиковідних наборів до вісьмох геріатричних закладів.

Компанія “ТЕДІС Україна” передала понад тисячу антиковідних наборів в будинки для людей похилого віку

У набір увійшли великі упаковки антибактеріальних серветок і масок, антисептичні засоби для рук (гель і аерозоль), а також крем для рук. Такий набір отримав кожен мешканець будинків для літніх людей, підтримку яким надає компанія “ТЕДІС Україна”.

Як повідомлялося раніше, соціальний проєкт “Творімо добро” компанії “ТЕДІС Україна” охоплює сім областей України: Івано-Франківську, Хмельницьку, Львівську, Вінницьку, Полтавську, Сумську та Донецьку. Всього в опікуваних компанією “ТЕДІС Україна” геріатричних закладах проживає понад тисячу осіб, найстаршому з яких 102 роки.

Цей проєкт реалізується згідно Глобальних цілей сталого розвитку 2015-2030, визначених ООН, серед яких, зокрема, “Подолання бідності” (Ціль 1) і “Міцне здоров’я”. (Ціль 3). Ці напрями актуальні для людей літнього віку та особливо тих, хто в силу різних обставин залишився без родинної підтримки і живуть в спеціальних геріатричних закладах.

Проєкт “Творімо добро” був відзначений у рейтингу “Лідери стійкого бізнесу” журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших”.
Нагадаємо, що компанія “ТЕДІС Україна” в партнерстві з “Ліга.net” підготували спеціальний проєкт “Наші літні. Як живуть в спецустановах літні люди”. Ознайомитися з ним можна за посиланням

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