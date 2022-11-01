Компания Saudi Aramco сообщила о 39-процентном росте прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Компания Saudi Aramco сообщила о 39-процентном скачке прибыли в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал рост цен на нефть в основном вследствие войны, передает УНН.
Детали
Чистая прибыль энергетического гиганта составила 42,4 млрд долларов - по сравнению с 30,4 млрд долларов за тот же период прошлого года - и была «в основном обусловлена более высокими ценами на сырую нефть и объемами продаж», говорится в заявлении.
«Хотя на мировые цены на сырую нефть в этот период повлияла сохраняющаяся экономическая неопределенность, мы считаем, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть будет продолжать расти до конца десятилетия, учитывая потребность мира в более доступной и надежной энергии», - отметил генеральный директор Aramco Амин Насер.
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о предварительной оценке экономического роста в 8,6% в третьем квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, «в основном за счет увеличения добычи нефти».
В долгосрочной перспективе Саудовская Аравия планирует увеличить ежедневную добычу нефти более чем на один миллион баррелей и превысить 13 миллионов к 2027 году.
Дополнение
Последние финансовые результаты Aramco были опубликованы за несколько дней до климатического саммита COP27, направленного на сдерживание глобального потепления.
В прошлом году, накануне саммита COP26 по изменению климата, Саудовская Аравия пообещала достичь нулевых выбросов углерода к 2060 году, что вызвало скептицизм у защитников окружающей среды.
Saudi Aramco, со своей стороны, обязалась достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.
Это относится к выбросам, производимым непосредственно промышленными площадками Aramco, но не к CO2, образующемуся, когда клиенты сжигают саудовскую нефть в своих автомобилях, электростанциях и печах.