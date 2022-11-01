Компанія Saudi Aramco повідомила про 39-відсоткове зростання прибутку

Деталі

Чистий прибуток енергетичного гіганта склав 42,4 млрд доларів - порівняно з 30,4 млрд доларів за той же період минулого року - і був «в основному зумовлений більш високими цінами на сиру нафту та обсягами продажів», йдеться у заяві.

«Хоча на світові ціни на сиру нафту в цей період вплинула економічна невизначеність, що зберігається, ми вважаємо, що в довгостроковій перспективі попит на нафту продовжуватиме зростати до кінця десятиліття, враховуючи потребу світу в більш доступній і надійній енергії», - зазначив генеральний директор Aramco Амін Насер.

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про попередню оцінку економічного зростання в 8,6% у третьому кварталі 2022 року в порівнянні з тим же періодом минулого року, «в основному за рахунок збільшення видобутку нафти».

У довгостроковій перспективі Саудівська Аравія планує збільшити щоденний видобуток нафти більш ніж на один мільйон барелів та перевищити 13 мільйонів до 2027 року.

Доповнення

Останні фінансові результати Aramco були опубліковані за кілька днів до кліматичного саміту COP27, спрямованого на стримування глобального потепління.

Минулого року, напередодні саміту COP26 щодо зміни клімату, Саудівська Аравія пообіцяла досягти нульових викидів вуглецю до 2060 року, що викликало скептицизм у захисників довкілля.

Saudi Aramco, зі свого боку, зобов'язалася досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року.

Це стосується викидів, які виробляються безпосередньо промисловими майданчиками Aramco, але не до CO2, що утворюється, коли клієнти спалюють саудівську нафту у своїх автомобілях, електростанціях та печах.