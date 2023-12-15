Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде
"Укрзализныця" сотрудничает с правоохранителями, предоставляя материалы для расследования кражи вещей военнослужащего и певицы в поезде. Компания передаст жесткие диски с видеозаписями и показания членов экипажа, которые помогут в поиске преступников.
Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)
Си Цзиньпин призывает к всестороннему реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с тем, что на Китай обрушилась волна сильных холодов, которая вызывает повсеместные перебои в работе транспорта и отключения электроэнергии, а в некоторых регионах ожидается падение температуры до -40°C.
Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи
Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.
Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон
Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.
18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)
В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.
Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент
Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе
Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие.
В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО
В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.
Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства
Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах из-за активности вражеской авиации в Азовском море.