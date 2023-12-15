Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  104829 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  116198 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  114572 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  115765 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  168831 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  167251 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  153394 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  142989 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  144736 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136529 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125503 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108226 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140465 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148816 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138882 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  141220 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  129292 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  119123 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  112985 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  111411 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде

"Укрзализныця" сотрудничает с правоохранителями, предоставляя материалы для расследования кражи вещей военнослужащего и певицы в поезде. Компания передаст жесткие диски с видеозаписями и показания членов экипажа, которые помогут в поиске преступников.

Общество •   •  24859 просмотра
Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде

Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)

Си Цзиньпин призывает к всестороннему реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с тем, что на Китай обрушилась волна сильных холодов, которая вызывает повсеместные перебои в работе транспорта и отключения электроэнергии, а в некоторых регионах ожидается падение температуры до -40°C.

Новости Мира •   •  20973 просмотра
Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)

Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.

Экономика •   •  19206 просмотра
Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.

Новости Мира •   •  14816 просмотра
Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Общество •   •  18762 просмотра
18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент

Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.

Новости Мира •   •  18187 просмотра
Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент

Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие.

Война •   •  25441 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.

Война •   •  26124 просмотра
В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.

Война •   •  22400 просмотра
Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах из-за активности вражеской авиации в Азовском море.

Война •   •  25590 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога