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Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из Китая

Киев • УНН

 • 8547 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Boring Co., которая занимается сооружением тоннелей, попросила Белый дом не вводить пошлины на запчасти для туннельных комплексов, производимых в КНР, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из Китая

В частности, речь идет о буры, которые невозможно приобрести где-нибудь еще, как указывают в компании. В Boring Co. предупредили, что рост пошлин приведет к задержкам в строительстве и нанесет ущерб экономике США.

По данным агентства, в мае Boring Co. уже пыталась добиться от Белого дома отмены тарифов на компоненты для своей техники, но получила отказ.

Boring Co. — инфраструктурная и туннельная компания, основанная Маск в конце 2016 года после того, как он впервые высказал идею в Twitter. Стартап занимается целым рядом инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о строительстве метро в Чикаго и планах сооружения тоннеля, который соединит Вашингтон и соседний штат Мэриленд. В компании изначально заявляли, что готовы работать без привлечения бюджетных средств, однако высокие тарифы могут изменить ситуацию.

Эксперты Bloomberg указывают, что в действительности повышение тарифов не должно серьезно сказаться на стоимости проектов, поскольку затраты на оборудование не столь велики, как расходы на оплату труда работающих под землей людей.

Напомним, президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы американские компании занимались производством на территории США, а не переводили его за границу.

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