Компанія Маска попросила Трампа скасувати тарифи на постачання з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Boring Co., яка займається спорудженням тунелів, попросила Білий дім не вводити мита на запчастини для тунельних комплексів, які виробляються в КНР, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Зокрема, мова йде про бури, які неможливо придбати де-небудь ще, як вказують у компанії. У Boring Co. попередили, що зростання мит призведе до затримок у будівництві і завдасть шкоди економіці США.
За даними агентства, в травні Boring Co. вже намагалася домогтися від Білого дому скасування тарифів на компоненти для своєї техніки, але отримала відмову.
Boring Co. — інфраструктурна і тунельна компанія, заснована Ілоном Маском в кінці 2016 після того, як він вперше висловив ідею у Twitter. Стартап займається цілим рядом інфраструктурних проектів. Зокрема, мова йде про будівництво метро в Чикаго і планах спорудження тунелю, який з’єднає Вашингтон і сусідній штат Меріленд. У компанії спочатку заявляли, що готові працювати без залучення бюджетних коштів, проте високі тарифи можуть змінити ситуацію.
Експерти Bloomberg вказують, що в дійсності підвищення тарифів не повинно серйозно позначитися на вартості проектів, оскільки витрати на обладнання не настільки великі, як витрати на оплату праці працюючих під землею людей.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне до того, щоб американські компанії займалися виробництвом на території США, а не переводили його за кордон.