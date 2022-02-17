Компания LEGO анонсировала набор с “Парком Юрского периода”

Детали

Конструктор будет изображать побег тираннозавра, который вылез из вольера и пытается добраться до детей в машине. Он топчется по перевернутому Ford Explorer. Рядом есть еще один автомобиль со взрослыми, которые помогли детям спастись.

Также авторы набора добавили к нему многие другие элементы — сломанный электрический забор, очки ночного видения, сигнальную ракету, стаканы с водой и прочее. Кроме этого, в наборе есть фигурки героев — Яна Малкольма, Алана Гранта, Тима и Лекс Мерфи.

Как отмечается, конструктор состоит из 1212 деталей. Готовая модель будет иметь 15 сантиметров в высоту, 58 сантиметров в ширину и 22 сантиметра в длину.

Купить его можно будет с 17 апреля, а до этого желающие смогут оформить предварительный заказ. Цена — 99,99 доллара (более 2800 гривен).

Добавим

Известно, что кроме “Побега тираннозавра”, что ссылается на оригинальный фильм, LEGO планирует выпустить еще 2 конструкторы по случаю выхода нового “Мира Юрского периода 3: Доминион”, премьера которого запланирована на июнь 2022 года.

С помощью них можно будет играть нападение трицератопса на пикап и перевозки пирораптора и дилофозавра. В первом конструкторе будет пикап, у которого динозавр сможет отломать переднюю часть, багги для побега и фигурки героев — самого трицератопса, Клер Диринг, Франклина Уэбба и двух охранников. Во втором же наборе будет имеющийся внедорожник, 2 фигурки динозавров пирораптора и дилофозавра и 3 фигурки героев — Яна Малкольма, доктора Элли Сеттлер, а также охранника.

Отмечается, что эти конструкторы меньше — каждый из них состоит чуть больше чем из 200 деталей. Цена — 40 долларов (1130 гривен).

Напомним

Компания Lego выпустила конструктор посвященный сериалу “Друзья”.