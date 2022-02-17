Компания LEGO анонсировала набор с “Парком Юрского периода”
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В компании LEGO анонсировали выпуск конструктора, который позволит собрать легендарную сцену из фильма “Парк Юрского периода”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LEGO.
Детали
Конструктор будет изображать побег тираннозавра, который вылез из вольера и пытается добраться до детей в машине. Он топчется по перевернутому Ford Explorer. Рядом есть еще один автомобиль со взрослыми, которые помогли детям спастись.
Также авторы набора добавили к нему многие другие элементы — сломанный электрический забор, очки ночного видения, сигнальную ракету, стаканы с водой и прочее. Кроме этого, в наборе есть фигурки героев — Яна Малкольма, Алана Гранта, Тима и Лекс Мерфи.
Как отмечается, конструктор состоит из 1212 деталей. Готовая модель будет иметь 15 сантиметров в высоту, 58 сантиметров в ширину и 22 сантиметра в длину.
Купить его можно будет с 17 апреля, а до этого желающие смогут оформить предварительный заказ. Цена — 99,99 доллара (более 2800 гривен).
Добавим
Известно, что кроме “Побега тираннозавра”, что ссылается на оригинальный фильм, LEGO планирует выпустить еще 2 конструкторы по случаю выхода нового “Мира Юрского периода 3: Доминион”, премьера которого запланирована на июнь 2022 года.
С помощью них можно будет играть нападение трицератопса на пикап и перевозки пирораптора и дилофозавра. В первом конструкторе будет пикап, у которого динозавр сможет отломать переднюю часть, багги для побега и фигурки героев — самого трицератопса, Клер Диринг, Франклина Уэбба и двух охранников. Во втором же наборе будет имеющийся внедорожник, 2 фигурки динозавров пирораптора и дилофозавра и 3 фигурки героев — Яна Малкольма, доктора Элли Сеттлер, а также охранника.
Отмечается, что эти конструкторы меньше — каждый из них состоит чуть больше чем из 200 деталей. Цена — 40 долларов (1130 гривен).
Напомним
Компания Lego выпустила конструктор посвященный сериалу “Друзья”.