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Компанія LEGO анонсувала набір з “Парком Юрського періоду”

Компанія LEGO анонсувала набір з “Парком Юрського періоду”

Київ • УНН

 • 77527 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У компанії LEGO анонсували випуск конструктора, який дозволить зібрати легендарну сцену з фільму “Парк Юрського періоду”. Про це повідомляє УНН з посиланням на LEGO.

Деталі

Конструктор зображатиме втечу тиранозавра, який виліз з вольєра та намагається дістатися до дітей в машині. Він топчеться по перевернутому Ford Explorer. Поруч є ще один автомобіль з дорослими, які допомогли дітям врятуватися.

Також автори набору додали до нього багато інших елементів — зламаний електричний паркан, окуляри нічного бачення, сигнальну ракету, склянки з водою та інше. Окрім цього, у наборі є фігурки героїв — Яна Малкольма, Алана Гранта, Тіма та Лекс Мерфі.

Як зазначається, конструктор складається з 1212 деталей. Готова модель матиме 15 сантиметрів у висоту, 58 сантиметрів у ширину та 22 сантиметри у довжину.

Придбати його можна буде з 17 квітня, а до цього охочі зможуть оформити попереднє замовлення. Ціна — 99,99 долара (понад 2800 гривень).

Додамо

Відомо, що окрім “Втечі тиранозавра”, що посилається на оригінальний фільм, LEGO планує випустити ще 2 конструктори з нагоди виходу нового “Світу Юрського періоду 3: Домініон”, прем’єра якого запланована на червень 2022 року.

За допомогою них можна буде відтворити напад трицератопса на пікап та перевезення пірораптора і дилофозавра. У першому конструкторі буде пікап, у якого динозавр зможе відламати передню частину, багі для втечі та фігурки героїв — самого трицератопса, Клер Дірінг, Франкліна Вебба та двох охоронців. У другому ж наборі буде наявний позашляховик, 2 фігурки динозаврів пірораптора та дилофозавра і 3 фігурки героїв — Яна Малкольма, доктора Еллі Сеттлер, а також охоронця.

Зазначається, що ці конструктори менші — кожен з них складається трохи більше ніж з 200 деталей. Ціна — 40 доларів (1130 гривень).

Нагадаємо 

Компанія Lego випустила конструктор присвячений серіалу “Друзі”.

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