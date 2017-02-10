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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компания "Гилеад" не имеет патента на лекарство от гепатита С в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Американская компания "Гилеад", которая является производителем препарата против гепатита С на основе софосбувира, не имеет эксклюзивных прав на украинском рынке. Поэтому требования компании к Минздраву снять с регистрации другие лекарства на основе софосбувира не подлежат удовлетворению. Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, передает УНН.

Компания "Гилеад" не имеет патента на лекарство от гепатита С в Украине

Так, из решения суда следует, что американский производитель не может претендовать на преференции на рынке Украины, поскольку его препарат "Совалди" был подан на регистрацию на 7 месяцев и 11 дней позже, чем препараты другого производителя.

Кроме того, суд отмечает, что согласно ст.9 Закона "О лекарственных средствах" Минздрав может отказать в государственной регистрации лекарственного средства в случае, "когда в результате такой регистрации будут нарушены защищенные патентом действующие имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе при производстве, использовании, продаже лекарственных средств".

Однако "компанией "Галаад Сайенсиз, Инк. "Представлено суду надлежащих доказательств, которые бы свидетельствовали о нарушении спорным приказом (МЗ о регистрации лекарств от гепатита С) имущественных прав интеллектуальной собственности компании" Галаад Сайенсиз, Инк. ", Которые защищены патентом", - говорится в постановлении.

Таким образом, компания "Гилеад" не имеет патента на лекарство от гепатита С в Украине.

Напомним, ранее эксперт в области регистрации лекарств Чумак отметил, что "Гилеад" не может претендовать на эксклюзивные права продажи своего препарата в Украине ("Совалди"), потому что зарегистрировался он по сокращенной процедуре и без представления полного досье.

Также напомним, в Минюсте разработали проект мирового соглашения между Украиной и "Гилеадом", в соответствии с содержанием которого Минздрав должен отменить регистрацию препаратов против гепатита С в Украине, имеющих действующие вещество софосбувир (как и "Совалди" от "Гилеада"). Таким образом американская компания, в обход действия ЗУ "О лекарственных задвижки" и решения Окружного административного суда Киева стремится получить эксклюзивные права на украинском рынке до 2020 года.

Добавим, в ВРУ попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С назвали лоббизмом интересов американской фирмы.

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