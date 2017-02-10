Компания "Гилеад" не имеет патента на лекарство от гепатита С в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Американская компания "Гилеад", которая является производителем препарата против гепатита С на основе софосбувира, не имеет эксклюзивных прав на украинском рынке. Поэтому требования компании к Минздраву снять с регистрации другие лекарства на основе софосбувира не подлежат удовлетворению. Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, передает УНН.
Так, из решения суда следует, что американский производитель не может претендовать на преференции на рынке Украины, поскольку его препарат "Совалди" был подан на регистрацию на 7 месяцев и 11 дней позже, чем препараты другого производителя.
Кроме того, суд отмечает, что согласно ст.9 Закона "О лекарственных средствах" Минздрав может отказать в государственной регистрации лекарственного средства в случае, "когда в результате такой регистрации будут нарушены защищенные патентом действующие имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе при производстве, использовании, продаже лекарственных средств".
Однако "компанией "Галаад Сайенсиз, Инк. "Представлено суду надлежащих доказательств, которые бы свидетельствовали о нарушении спорным приказом (МЗ о регистрации лекарств от гепатита С) имущественных прав интеллектуальной собственности компании" Галаад Сайенсиз, Инк. ", Которые защищены патентом", - говорится в постановлении.
Таким образом, компания "Гилеад" не имеет патента на лекарство от гепатита С в Украине.
Напомним, ранее эксперт в области регистрации лекарств Чумак отметил, что "Гилеад" не может претендовать на эксклюзивные права продажи своего препарата в Украине ("Совалди"), потому что зарегистрировался он по сокращенной процедуре и без представления полного досье.
Также напомним, в Минюсте разработали проект мирового соглашения между Украиной и "Гилеадом", в соответствии с содержанием которого Минздрав должен отменить регистрацию препаратов против гепатита С в Украине, имеющих действующие вещество софосбувир (как и "Совалди" от "Гилеада"). Таким образом американская компания, в обход действия ЗУ "О лекарственных задвижки" и решения Окружного административного суда Киева стремится получить эксклюзивные права на украинском рынке до 2020 года.
Добавим, в ВРУ попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С назвали лоббизмом интересов американской фирмы.