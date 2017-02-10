Компанія “Гілеад” не має патенту на ліки від гепатиту С в Україні

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Американська компанія “Гілеад”, яка є виробником препарату проти гепатиту С на основі софосбувіру, не має ексклюзивних прав на українському ринку. А тому вимоги компаній до МОЗ зняти з реєстрації інші ліки на основі софосбувіру не підлягають задоволенню. Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду м.Києва, передає УНН.