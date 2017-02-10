Компанія “Гілеад” не має патенту на ліки від гепатиту С в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Американська компанія “Гілеад”, яка є виробником препарату проти гепатиту С на основі софосбувіру, не має ексклюзивних прав на українському ринку. А тому вимоги компаній до МОЗ зняти з реєстрації інші ліки на основі софосбувіру не підлягають задоволенню. Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду м.Києва, передає УНН.
Так, із рішення суду вбачається, що американський виробник не може претендувати на преференції на ринку України, оскільки його препарат “Совалді” був поданий на реєстрацію на 7 місяців та 11 днів пізніше за препарати іншого виробника.
Крім того, суд зазначає, що згідно зі ст.9 Закону “Про лікарські засоби” МОЗ може відмовити у державній реєстрації лікарського засобу у разі, “коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів”.
Однак “компанією „Гілеад Сайєнсиз, Інк.“ не надано суду належних доказів, які б свідчили про порушення спірним наказом (МОЗ про реєстрацію ліків від гепатиту С) майнових прав інтелектуальної власності компанії „Гілеад Сайєнсиз, Інк.“, які захищені патентом”, — сказано в ухвалі.
Таким чином, компанія “Гілеад” не має патенту на ліки від гепатиту С в Україні.
Нагадаємо, раніше експерт у галузі реєстрації ліків В.Чумак зазначив, що “Гілеад” не може претендувати на ексклюзивні права продажу свого препарату в Україні (“Совалді”), бо реєструвався він за скороченою процедурою і без подання повного досьє.
Також нагадаємо, у Мін'юсті розробили проект мирової угоди між Україною та “Гілеадом”, відповідно до змісту якої МОЗ повинен скасувати реєстрацію препаратів проти гепатиту С в Україні, що мають діючі речовину софосбувіру (як і “Совалді” від “Гілеаду”). Таким чином американська компанія, в обхід дію ЗУ “Про лікарські засоби” та рішення Окружного адміністративного суду м.Києва прагне отримати ексклюзивні права на українському ринку до 2020 року.
Додамо, у ВРУ спроби КМУ та У.Супрун заборонити в Україні ліки від гепатиту С у ВРУ назвали лобізмом інтересів американської фірми.