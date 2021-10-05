Компания Facebook начала восстанавливать доступ к приложениям и сервисам после сбоя

дополнение
Отметим, что информация о сливе данных появилась около 15 часов назад. Уже вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
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Вслед за Facebook, "упали" Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.
Позже стало известно , что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.