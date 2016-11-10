Компания "Биокон" помогла нардепу В.Хомутыннику средствами в размере 840 тыс. грн - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат Виталий Хомутынник, который является председателем депутатской группы "Возрождение" и членом Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики получил финансовую помощь от одной из коммерческих компаний. Такие данные содержатся в электронной декларации нардепа, сообщает телеканал "24", передает УНН.
Так, группа компаний "Биокон", которая специализируется на предоставлении складских услуг иностранным фармацевтическим компаниям и их украинским резидентам, предоставила политику 840 тыс. гривен.
Как сказано в декларации, перечислил эти средства В.Хомутыннику лично президент "Биокон" Александр Яворский.
Сам нардеп, комментируя это событие, сказал, что А.Яворской таким образом возвращает ему долги.
При этом, журналисты обнаружили, что президент "Биокон" не первый раз предоставляет В.Хомутыннику значительные суммы.
Так, еще одна декларация нардепа содержит упоминание о "финансовой помощи" со стороны того же А.Яворского в размере 523 400 гривен. Таким образом, "Биокон" в целом перечислил В.Хомутиннику больше 1 360 000 грн.
СМИ также отмечают, что в кластере фирм группы "Биокон" В.Хомутынник имеет свою (задекларированную) компании - "Аркамед".
Как сообщал УНН, в НАБУ создали рабочие места для сотрудников НАПК для проверки электронной декларации.